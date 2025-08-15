"Оболонь" переграла "Рух" в УПЛ. Результати й розклад матчів 3-го туру
У пʼятницю, 15 серпня, матчем "Рух" - "Оболонь" стартував 3-й тур Української Премʼєр-ліги
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Усі матчі чемпіонату України з футболу доступні на "УПЛ ТБ".
Українська Прем'єр-ліга
3-й тур
Пʼятниця, 15 серпня
"Рух" - "Оболонь" 1:2
Голи: Лях, 62 - Устименко, 27, Суханов, 74
Субота, 16 серпня
13:00 "Олександрія" - "Металіст 1925"
15:30 "Колос" - "Карпати"
18:00 "Епіцентр" - "Динамо"
Неділя, 17 серпня
13:00 "Кудрівка" - "Полтава"
15:30 "Верес" - "Шахтар"
18:00 "Полісся" - "ЛНЗ Черкаси"
Понеділок, 18 серпня
18:00 "Зоря" - "Кривбас"
