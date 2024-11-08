УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру
У пʼятницю, 18 листопада, стартує 13-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
13-й тур
Пʼятниця, 8 листопада
15:30 "Чорноморець" - "Ворскла"
18:00 "Лівий Берег" - "Інгулець"
Субота, 9 листопада
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Оболонь"
15:30 "Олександрія" - "Карпати"
18:00 "Колос" - "Кривбас"
Неділя, 10 листопада
13:00 "Верес" - "Рух"
15:30 "Шахтар" - "Зоря"
18:00 "Динамо" - "Полісся"
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