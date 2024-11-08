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Головна Футбол УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру
Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру

Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
06:05
Футбол Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко

У пʼятницю, 18 листопада, стартує 13-й тур чемпіонату України з футболу

Зміст

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV. 

Українська Премʼєр-ліга 

13-й тур

Пʼятниця, 8 листопада

15:30 "Чорноморець" - "Ворскла"

18:00 "Лівий Берег" - "Інгулець"

Субота, 9 листопада

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Оболонь"

15:30 "Олександрія" - "Карпати"

18:00 "Колос" - "Кривбас"

Неділя, 10 листопада

13:00 "Верес" - "Рух"

15:30 "Шахтар" - "Зоря"

18:00 "Динамо" - "Полісся"

 

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