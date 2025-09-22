УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру
За підсумками 6-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" набрав 14 очок та наздогнав "Динамо" та "Колос" на вершині турнірної таблиці
Про це повідомляє Прем'єр-ліга.
У 6-му турі УПЛ "Динамо" зіграло внічию з "Олександрією" - 2:2. "Шахтар" скористався втратою чинних чемпіонів України, переміг "Зорю" - 1:0 - та наздогнав киян. 14 очок також має "Колос", який не зміг переграти "Верес" - 0:0.
фото: facebook.com/upl.ua.official
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.29Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе