В Україні створили експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі

Про це йдеться на сайті Української асоціації футболу.

В асоціації зазначили, що це історичний крок, "адже світова та європейська футбольна родина живе філософією "Футбол для всіх".

"У гендерному питанні це означає як рівноцінний доступ жінок до гри у футбол як професійних спортсменок, без упереджень щодо "нежіночого виду спорту", так і повноправність при виборі футболу як кар’єрної можливості - змога обрати кар'єру менеджерки футбольної організації, тренерки, арбітрині, лікарки тощо, а також бути залученими до сфери прийняття рішень", - пояснюють в асоціації.

Актуалізація проблеми та робота з гендерними стереотипами, реагування на випадки сексизму та гендерно зумовленого насильства, міжнародна співпраця для залучення вдалого досвіду - стануть першочерговими завданнями групи.

Координаторкою групи із забезпечення гендерної рівності у футболі стала Єлизавета Степанюк - начальниця служби взаємодії з УЄФА та ФІФА, також до складу увійшли: перший віце-президент УАФ Павло Бойчук, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко і керівники та керівниці ключових департаментів та напрямів роботи Української асоціації футболу.