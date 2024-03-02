Шевченко заявив про дефіцит бюджету УАФ у 105 млн гривень
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що в організації зараз дефіцит бюджету у 105 млн грн
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Шевченка, після аудиту ситуація стане ще зрозумілішою.
"У нас дефіцит бюджету 105 млн гривень. Так, після аудиту стане зрозуміліше. Але потрібно почекати, оскільки робиться аудит за 9 років. І це не лише фінансовий аудит, а й операційний – аналізується адміністративна діяльність УАФ, і це ускладнює процес. Я знаю, що журналісти люблять конкретику, але поки я не скажу вам більш точно, коли аудит закінчиться. Але про результати перевірки всі дізнаються", - сказав президент УАФ Андрій Шевченко.
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