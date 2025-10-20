В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
У понеділок, 20 жовтня, був зіграний останній матч 9-го туру УПЛ, в якому "Кудрівка" зіграла внічию з "Металістом 1925"
Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.
Після 9-х матчів новим лідером УПЛ став "Кривбас", який має 19 очок. Слідом йде "Шахтар" (18), "Динамо" (17) та черкаський ЛНЗ (17).
У боротьбі за єврокубки також житомирське "Полісся" (16), харківський "Металіст 1925" (16) і "Колос" з Київщини (14).
Останнє місце у таблиці займає "Полтава", яка поки має лише 4 набраних бали. Трохи краща ситуація у львівського "Руху" та "Епіцентру" з Хмельниччини, у них по 6 очок.
Читайте також: Результати усіх матчів 9-го туру УПЛ
фото: УПЛ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе