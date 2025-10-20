В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру

Про це повідомляє офіційний сайт Української Премʼєр-ліги.

Після 9-х матчів новим лідером УПЛ став "Кривбас", який має 19 очок. Слідом йде "Шахтар" (18), "Динамо" (17) та черкаський ЛНЗ (17).

У боротьбі за єврокубки також житомирське "Полісся" (16), харківський "Металіст 1925" (16) і "Колос" з Київщини (14).

Останнє місце у таблиці займає "Полтава", яка поки має лише 4 набраних бали. Трохи краща ситуація у львівського "Руху" та "Епіцентру" з Хмельниччини, у них по 6 очок.

Читайте також: Результати усіх матчів 9-го туру УПЛ

фото: УПЛ