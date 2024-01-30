Вацко повертається до роботи на телебаченні та коментуватиме матчі АПЛ

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Setanta Sports Ukraine.

Віктор Вацко коментуватиме на "Сетанті" матчі АПЛ. Перший поєдинок для коментатора на новому місці роботи відбудеться 10 лютого. У 24-му турі "Манчестер Сіті" гратиме проти "Евертона".

Після закриття телеканалів "Футбол" Вацко зупинив кар'єру коментатора та зосередився на розвитку ютуб-каналу.