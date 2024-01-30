Вацко повертається до роботи на телебаченні та коментуватиме матчі АПЛ
Телеканали Setanta Sports Ukraine розпочали співпрацю з коментатором Віктором Вацком
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Setanta Sports Ukraine.
Віктор Вацко коментуватиме на "Сетанті" матчі АПЛ. Перший поєдинок для коментатора на новому місці роботи відбудеться 10 лютого. У 24-му турі "Манчестер Сіті" гратиме проти "Евертона".
Після закриття телеканалів "Футбол" Вацко зупинив кар'єру коментатора та зосередився на розвитку ютуб-каналу.
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