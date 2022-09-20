Футбол. Ветерани ФК "Карпати" - Збірна журналістів України. Благодійний матч
Сьогодні, 20 вересня, о 16:00 у Львові на стадіоні "Скіф" відбудеться благодійний футбольний матч за "Кубок Львова"
Трансляція матчу відбудеться на Еспресо.TV.
Основна мета благодійного матчу - допомога дітям-сиротам зі Східної України займатися спортом.
Від телеканалу "Еспресо" за Збірну журналістів зіграють Василь Зима та Олександр Ващук.
Долучайтесь до благочинності та перегляду гри в YouTube
Організаторами матчу виступили: Інформаційне агентство Центр новин, Українська асоціація футболу, футбольний клуб "Карпати", Львівська асоціація футболу.
Ветерани ФК "Карпати" та Збірна журналістів зустрічаються на футбольному полі у матчі за "Кубок Львова" втретє. У 2018 році карпатівці поступилися збірній журналістів по пенальті. Минулого року володарями "Кубку Львова" стали команда ветеранів.
Під час прямої трансляції благодійного матчу відбудеться аукціон з лотами від футбольних зірок України. Хто захоче допомогти дітям-сиротам зі Сходу України, зможе купити футболки від Андрія Ярмоленка, Мар’яна Шведа, Михайла Мудрика, Андрія Тлумака, В’ячеслава Шевчука, Олексія Бєліка, Артема Федецького, а також м’ячі з підписами збірників України, ветеранів ФК "Карпати", та інші цікаві подарунки. Усі зібрані кошти від придбаних лотів підуть на ремонт та облаштування кімнат в Будинку дитини №1 м. Львова.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.47
Купівля 40.47Продаж 41.3
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе