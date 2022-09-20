Футбол. Ветерани ФК "Карпати" - Збірна журналістів України. Благодійний матч

Трансляція матчу відбудеться на Еспресо.TV.

Основна мета благодійного матчу - допомога дітям-сиротам зі Східної України займатися спортом.

Від телеканалу "Еспресо" за Збірну журналістів зіграють Василь Зима та Олександр Ващук.

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Організаторами матчу виступили: Інформаційне агентство Центр новин, Українська асоціація футболу, футбольний клуб "Карпати", Львівська асоціація футболу.

Ветерани ФК "Карпати" та Збірна журналістів зустрічаються на футбольному полі у матчі за "Кубок Львова" втретє. У 2018 році карпатівці поступилися збірній журналістів по пенальті. Минулого року володарями "Кубку Львова" стали команда ветеранів.

Під час прямої трансляції благодійного матчу відбудеться аукціон з лотами від футбольних зірок України. Хто захоче допомогти дітям-сиротам зі Сходу України, зможе купити футболки від Андрія Ярмоленка, Мар’яна Шведа, Михайла Мудрика, Андрія Тлумака, В’ячеслава Шевчука, Олексія Бєліка, Артема Федецького, а також м’ячі з підписами збірників України, ветеранів ФК "Карпати", та інші цікаві подарунки. Усі зібрані кошти від придбаних лотів підуть на ремонт та облаштування кімнат в Будинку дитини №1 м. Львова.

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