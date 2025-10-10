Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня

Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня

Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
13:13
Футбол Кіліан Мбаппе, збірна Франції

У п'ятницю, 10 жовтня, у кваліфікації чемпіонату світу з футболу Франція приймає Азербайджан у матчі суперників збірної України по групі D

Зміст

Про це повідомляє УЄФА

Трансляції усіх відбіркових матчів доступні на Megogo. Ігри збірної України у вільному доступі показує телеканал Megogo Спорт у мережі T2 та етері найбільших кабельних операторів.  

Відбір ЧС-2026

10 жовтня

Група J

17:00 Казахстан - Ліхтенштейн

21:45 Бельгія - Північна Македонія 

Група D 

21:45 Ісландія - Україна

21:45 Франція - Азербайджан 

Група B 

21:45 Косово - Словенія

21:45 Швеція - Швейцарія

Група A 

21:45 Німеччина - Люксембург 

21:45 Північна Ірландія - Словаччина

Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві  грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2. 

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.

У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1. Завдяки цьому результату команда Дідьє Дешама набрала 6 очок та зміцнила лідерство у турнірній таблиці. Ісландія має 3 пункти, в України та Азербайджану - по 1 балу. 

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Результати футбольних матчів
Чемпіонат світу 2026
