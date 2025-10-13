Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 13 жовтня

Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 13 жовтня

Дмитро Марценишин
13 жовтня, 2025 понедiлок
09:41
Кіліан Мбаппе, Франція - Ісландія, відбір ЧС-2026

У понеділок, 13 жовтня, у кваліфікації чемпіонату світу з футболу Ісландія приймає Францію у матчі суперників збірної України по групі D

Зміст

Про це повідомляє УЄФА

Трансляції усіх матчів відбору ЧС-2026 доступні на платформі Megogo. Ігри збірної України у вільному доступі також транслює телеканал Megogo Спорт у мережі Т2 та етері найбільших кабельних операторів.  

ЧС-2026. Відбірковий турнір

13 жовтня

Група D 

21:45 Ісландія - Франція 

21:45 Україна - Азербайджан

Група A 

21:45 Північна Ірландія - Німеччина

21:45 Словаччина - Люксембург 

Група B

21:45 Швеція - Косово 

21:45 Словенія - Швейцарія

Група J

21:45 Північна Македонія - Казахстан

21:45 Уельс - Бельгія

Збірна України у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві  грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2. 

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1. 

10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. Команда Дідьє Дешама після першого кола йде без втрат та лідирує з 9 очками. Україна з 4 пунктами друга. Ісландія має 3 бали та йде третьою Азербайджан з 1 очком - четвертий. 

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Кіліан Мбаппе
Результати футбольних матчів
Чемпіонат світу 2026
