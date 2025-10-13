Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 13 жовтня
У понеділок, 13 жовтня, у кваліфікації чемпіонату світу з футболу Ісландія приймає Францію у матчі суперників збірної України по групі D
Про це повідомляє УЄФА.
Трансляції усіх матчів відбору ЧС-2026 доступні на платформі Megogo. Ігри збірної України у вільному доступі також транслює телеканал Megogo Спорт у мережі Т2 та етері найбільших кабельних операторів.
ЧС-2026. Відбірковий турнір
13 жовтня
Група D
21:45 Ісландія - Франція
21:45 Україна - Азербайджан
Група A
21:45 Північна Ірландія - Німеччина
21:45 Словаччина - Люксембург
Група B
21:45 Швеція - Косово
21:45 Словенія - Швейцарія
Група J
21:45 Північна Македонія - Казахстан
21:45 Уельс - Бельгія
Збірна України у кваліфікації ЧС-2026
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1.
10 жовтня українці у Рейк'явіку здолали ісландців - 5:3, а французи в Парижі переграли азербайджанців - 3:0. Команда Дідьє Дешама після першого кола йде без втрат та лідирує з 9 очками. Україна з 4 пунктами друга. Ісландія має 3 бали та йде третьою Азербайджан з 1 очком - четвертий.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
- Біла Церква
