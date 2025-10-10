Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Футбол Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026

Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026

Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
09:02
Футбол Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України зустрічається у Рейк'явіку з Ісландією у кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Зміст

Про це повідомляє УЄФА

Матч Ісландія - Україна відбудеться в Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр" та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Наживо його транслюватиме платформа Megogo, безплатна трансляція також буде доступна та телеканалі Megogo Спорт у мережі T2 та етері найбільших кабельних операторів. 

Відбір ЧС-2026

Група D

Ісландія - Україна 

10 жовтня, Рейк'явік, стадіон "Лейгардальсведлюр"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на Megogo та Megogo Спорт у мережі T2 та етері кабельних операторів 

Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві  грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2. 

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.

У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1. Завдяки цьому результату команда Дідьє Дешама набрала 6 очок та зміцнила лідерство у турнірній таблиці. Ісландія має 3 пункти, в України та Азербайджану - по 1 балу. 

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Результати футбольних матчів
Чемпіонат світу 2026
Читайте також:
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
Автор Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
Іван Плачков
Автор Євген Козярін
8 жовтня, 2025 середа
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
Київ
+11.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 47.83
    Продаж 48.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
10:22
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
10:15
Огляд
міжнародний огляд
ЄС заплатив РФ за нафту й газ більше, ніж допоміг Україні. Тим часом мільйони переселенців досі без житла. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
10:02
OPINION
Мир на Близькому Сході та американський бізнес-інтерес
09:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Ворог робить акцент на захопленні Лиману: 63-тя ОМБр про бої за Торське та Зарічне
09:54
Володимир Зеленський
"Потрібні не порожні слова, а рішучі дії": Зеленський звернувся до США та Європи через масовану атаку РФ на енергоінфраструктуру
09:46
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
09:21
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Недостатньо витрачає на оборону: Трамп пропонує виключити Іспанію з НАТО
08:29
Оновлено
Генштаб, фронт
За добу на фронті відбулося 245 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:28
Ексклюзив
тривога, стрес
Зробити одну маленьку річ, але зробити її усвідомлено: поради психологині, як заспокоїтися після обстрілів
08:04
OPINION
Трамп і Нобель: голуб полетить — яструб прилетить
07:45
БМП. вбиті росіяни
РФ за добу війни в Україні втратили 1120 військових, 13 артсистем та 5 танків
07:29
Огляд
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
06:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС повідомив про припинення вогню у секторі Гази. Уряд Ізраїлю схвалив резолюцію
06:12
У Києві через атаку РФ на енергетику рух поїздів метро на лівому березі тимчасово неможливий
00:53
"Розвиток емпатії, інклюзивне мислення, психічне здоров’я": діти 5-10 років зможуть відвідувати інтерактивні заняття "Уроки Турботи"
00:00
Оновлено
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
2025, четвер
9 жовтня
22:52
Пішов із життя співзасновник телеканалу "1+1" Борис Фуксман
22:23
Bring Kids Back UA
"Примушували ходити до російської школи і погрожували матері": Україна повернула 23 дітей та підлітків з ТОТ
21:51
Збірна України, Бельгія - Україна, Єгор Ярмолюк
ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією
21:42
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного свідчить, що він має політичні амбіції, - політолог Саакян
21:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: Гроссі оголосив про домовленість щодо відновлення електропостачання станції з енергосистеми України
21:09
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Занадто багато говорять зайвого: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос про виробництво власних ракет
21:08
Анонс
Експозиція Алли Горської та Віктора Зарецького
50 творів подружжя Алли Горської та Віктора Зарецького: в Києві пройде унікальна виставка графіки
20:59
Пресреліз
Арсеній Яценюк
Китай є тиловим офісом, який фінансує війну проти України та всіх демократій, - Яценюк
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV