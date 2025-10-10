Ісландія - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України зустрічається у Рейк'явіку з Ісландією у кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє УЄФА.
Матч Ісландія - Україна відбудеться в Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр" та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Наживо його транслюватиме платформа Megogo, безплатна трансляція також буде доступна та телеканалі Megogo Спорт у мережі T2 та етері найбільших кабельних операторів.
Відбір ЧС-2026
Група D
Ісландія - Україна
10 жовтня, Рейк'явік, стадіон "Лейгардальсведлюр"
Початок - 21:45
Пряма трансляція на Megogo та Megogo Спорт у мережі T2 та етері кабельних операторів
Як збірна України стартувала у кваліфікації ЧС-2026
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.
У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1. Завдяки цьому результату команда Дідьє Дешама набрала 6 очок та зміцнила лідерство у турнірній таблиці. Ісландія має 3 пункти, в України та Азербайджану - по 1 балу.
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
