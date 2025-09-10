Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
Після 2-го туру кваліфікації ЧС-2026 збірна України з футболу посідає у своїй групі третю позицію
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла з Азербайджаном (1:1), який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.
У паралельній зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію (2:1). Завдяки цьому результату французи закріпили лідерство у турнірній таблиці, а Ісландія має відрив у 2 бали від України й Азербайджану, які ділять 3 і 4 місця.
Турнірна таблиця після 2-го туру
фото: УЄФА
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
