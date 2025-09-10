Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла з Азербайджаном (1:1), який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.

У паралельній зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію (2:1). Завдяки цьому результату французи закріпили лідерство у турнірній таблиці, а Ісландія має відрив у 2 бали від України й Азербайджану, які ділять 3 і 4 місця.

Турнірна таблиця після 2-го туру

фото: УЄФА

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.