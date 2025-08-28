Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: з ким зіграють "Динамо" і "Шахтар"
У четвер, 28 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
У церемонії жеребкування взяли участь представник 92-ї ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.
В 1/16 фіналу у боротьбу за Кубок України вступають чотири представники нашої країни в єврокубках - "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія".
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2025/2026
"Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) - "Металіст 1925" (Харків)
"Металург" (Запоріжжя) - "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь)
"Інгулець" (Петрове) - "Поділля" (Хмельницький)
"Полісся" (Ставки, Київська обл.) - "Шахтар" (Донецьк)
"Нива" (Вінниця) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) - "Лісне" (Київ)
"Чернігів" - "Кривбас" (Кривий Ріг)
"Локомотив" (Київ) - "Верес" (Рівне)
"Олександрія" - "Динамо" (Київ)
"Лівий Берег" (Київ) - "Вікторія" (Суми)
"Рух" (Львів) - "Полісся" (Житомир)
"Агротех" (Тишківка, Кіровоградська обл.) - "Чорноморець" (Одеса)
"Металіст" (Харків) - ЛНЗ (Черкаси)
"Денгофф" (Денихівка, Київська обл.) - "Агробізнес" (Волочиськ)
"Буковина" (Чернівці) - "Карпати" (Львів)
"Нива" (Тернопіль) - "Полтава"
- Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.
- Базові дати матчів 1/16 фіналу - 17 та 24 вересня 2025 року.
