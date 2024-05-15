"Ворскла" - "Шахтар": де та коли дивитися фінал Кубка України з футболу
У середу, 15 травня, полтавська "Ворскла" та донецький "Шахтар" зустрінуться у фіналі Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На шляху до фіналу Кубка України "Ворскла" пройшла харківський "Металіст 1925", київську "Оболонь" та житомирське "Полісся".
"Шахтар" переміг одеський "Чорноморець", сумську "Вікторію" та рівненський "Верес".
Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом у фіналі Кубка. На перемогу донеччан дають коефіцієнт 1,31. На "Ворсклу" - 13.
У прямій трансляції фінальний матч Кубка України "Ворскла" - "Шахтар" покаже телеканал ICTV 2. Початок о 19:00.
Кубок України
Фінал
15 травня
"Ворскла" (Полтава) - "Шахтар" (Донецьк)
Рівне, стадіон "Авангард"
Початок - 19:00
Трансляція - ICTV 2
- Цьогоріч фінальний матч Кубка України з футболу пройде у Рівному.
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