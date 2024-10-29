"Я був як пташка в клітці": Зінченко пояснив, чому у 2015 році переїхав у Росію

Про це Олександр Зінченко написав в автобіографічній книзі "Вірити", пише "Трибуна".

"Перший етап війни настав у лютому 2014 року, коли Росія незаконно окупувала Крим з дуже невеликим опором. А в квітні вони почали біду на Донбасі, коли підтримувані Росією бойовики почали захоплювати міста. Наш стадіон постраждав від бомб, першій команді довелося грати домашні ігри у Львові, за 1 200 кілометрів, в іншому кінці країни. А тим часом усім роздавали російські паспорти, а Донецьк проголосили російським містом", - пише Зінченко у своїй книзі.

За словами футболіста, тоді він не розумів, що відбувається і мало звертав увагу на політику.

"Я знаю, що деякі люди запитують, чому я вирішив поїхати в Росію в той час. Повірте, це не те що я коли-небудь зробив би знову. Але інших варіантів у мене не було. У мене не було ні клубу, ні можливості в іншому місці в Європі. Насправді навіть в РФ у мене не було варіантів. Але мій агент мав там певні зв’язки, і ми вважали, що це мій найкращий шанс. Чому я просто не міг спробувати в іншому українському клубі? "Шахтар" був надто могутнім в цьому плані. Якби я звернувся до іншого клубу, вони б це просто заблокували. Жоден клуб не міг протистояти їм. Це було неможливо. Я був як пташка в клітці в Україні, в пастці без виходу. Мені довелося залишити країну", - написав Олександр Зінченко.

Автобіографія Зінченка вийшла 24 жовтня. Книга написана англійською мовою.