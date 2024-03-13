Забарний забив дебютний гол за "Борнмут" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На перенесений матч 17-го туру АПЛ проти "Лутона" тренерський штаб "Борнмута" традиційно випустив Іллю Забарного в основному складі.

На 62-й хвилині український центрбек вдало зіграв під час кутового, виграв верхове єдиноборство та головою відправив м'яч у сітку воріт "Лутона". Ілля Забарний скоротив відставання "Борнмута" та зробив рахунок 2:3.

В результаті матч завершився перемогою "Борнмута" з рахунком 4:3, хоча по ходу гри команда Забарного поступалась 0:3.

АПЛ

17-й тур (перенесений матч)

13 березня

"Борнмут" - "Лутон" 4:3

Голи: Соланке, 50, Забарний, 62, Семеніо, 64, 83 - Чонг, 9, Огбене, 31, Барклі, 45+1