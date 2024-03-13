Забарний забив дебютний гол за "Борнмут" в АПЛ
У перенесеному матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги Ілля Забарний забив дебютний матч за "Борнмут"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На перенесений матч 17-го туру АПЛ проти "Лутона" тренерський штаб "Борнмута" традиційно випустив Іллю Забарного в основному складі.
На 62-й хвилині український центрбек вдало зіграв під час кутового, виграв верхове єдиноборство та головою відправив м'яч у сітку воріт "Лутона". Ілля Забарний скоротив відставання "Борнмута" та зробив рахунок 2:3.
В результаті матч завершився перемогою "Борнмута" з рахунком 4:3, хоча по ходу гри команда Забарного поступалась 0:3.
АПЛ
17-й тур (перенесений матч)
13 березня
"Борнмут" - "Лутон" 4:3
Голи: Соланке, 50, Забарний, 62, Семеніо, 64, 83 - Чонг, 9, Огбене, 31, Барклі, 45+1
- Для Іллі Забарного гол проти "Лутона" - дебютний за "Борнмут". Для цього українському центрбеку знадобилось 38 матчів.
- У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.47 Купівля 38.47Продаж 39
- EUR Купівля 41.93Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе