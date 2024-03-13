Збірна України домовилась про контрольний матч з Польщею

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У п'ятницю, 7 червня, збірна України проведе гостьовий поєдинок із Польщею. Про місце і час проведення гри поки не повідомляють, інформація з'явиться ближче до контрольного матчу.

Загалом у червні національна команда України зіграє три контрольні матчі. Раніше повідомлялось, що 11-го числа наша збірна зіграє з Молдовою в Кишиневі.

"Про дату проведення ще одного поєдинку та суперника в ньому буде повідомлено на офіційних ресурсах УАФ одразу після підписання відповідного контракту", - йдеться у повідомленні.

Збірна України і Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Євро-2024 відбудеться 14 червня – 14 липня 2024 року.