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Збірна України у Празі розпочала підготовку до матчів Ліги націй

Влад Дідусь
3 вересня, 2024 вiвторок
16:32
Футбол Збірна України, тренування

Футболісти збірної України розпочали цілеспрямовану підготовку до вересневих матчів Ліги націй

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У неділю гравці "Динамо" вирушили з Києва до Кишинева, а гравці "Шахтаря" відправились до Молдови з Кривого Рогу. Вранці понеділка представники чемпіонату України вилетіли до Праги.

Вже у Чехії до гравців з УПЛ приєднались українські футболісти, що виступають в іноземних лігах.

"В цей же день команда провела перше тренування, в якому взяли участь виконавці, що не мали достатнього навантаження у своїх клубах минулого вікенду та голкіпери", - повідомили в УАФ.

Збірна України та матчі Ліги націй

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців.

Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.

Склад збірної України на матчі Ліги націй

27 серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на вересневі поєдинки Ліги націй.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").

Теги:
Спорт
Чехія
Збірна України
Ліга націй
Сергій Ребров
УАФ
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