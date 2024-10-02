Збірна України втратила ключового футболіста через травму

Про травму Циганкова написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

На 29-й хвилині матчу Ліги чемпіонів "Жирона" - "Феєнорд" Віктор Циганков покинув поле через травму мʼязів задньої поверхні стегна.

"Зважаючи, на те, що саме ця травма турбувала гравця ще з Євро-2024, і від якої він відновився лише наприкінці серпня, це можна трактувати як рецидив", - пише лікар.

Бабелюк прогнозує, що Циганков зможе повернутись на поле щонайменше через 3 тижні. Найімовірніше Віктор Циганков не допоможе Україні у матчах Ліги націй проти Грузії (11 жовтня) та Албанії (14 жовтня).

На рахунку українського півзахисника 7 матчів, 1 гол і 1 асист у поточному сезоні.