Збірна України втратила ключового футболіста через травму
У середу, 2 жовтня, український півзахисник Віктор Циганков травмувався в матчі Ліги чемпіонів за іспанську "Жирону"
Про травму Циганкова написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
На 29-й хвилині матчу Ліги чемпіонів "Жирона" - "Феєнорд" Віктор Циганков покинув поле через травму мʼязів задньої поверхні стегна.
"Зважаючи, на те, що саме ця травма турбувала гравця ще з Євро-2024, і від якої він відновився лише наприкінці серпня, це можна трактувати як рецидив", - пише лікар.
Бабелюк прогнозує, що Циганков зможе повернутись на поле щонайменше через 3 тижні. Найімовірніше Віктор Циганков не допоможе Україні у матчах Ліги націй проти Грузії (11 жовтня) та Албанії (14 жовтня).
На рахунку українського півзахисника 7 матчів, 1 гол і 1 асист у поточному сезоні.
- 30 вересня збірна України опублікувала склад гравців на жовтневі матчі Ліги націй УЄФА у дивізіоні В. Півзахисник Андрій Ярмоленко потрапив до резервного списку.
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