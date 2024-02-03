"Жирона" заявила про травму Довбика
Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик отримав травму
Про це повідомляє офіційний твіттер "Жирони".
Артем Довбик не потрапив у стартовий склад "Жирони" на матч Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада", який відбудеться ввечері суботи, 3 лютого.
"Довбик і Хуан Карлос вибули на сьогоднішню гру через фізичні захворювання", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Mundo Deportivo, в українського форварда травма, а саме проблема з коліном.
"Це сталось на останньому тренуванні перед приїздом у день гри. Артем Довбик викликав тривогу в "Жироні" через травму коліна, яка віщувала найгірші прогнози", - пише видання.
- За час гри за "Жирону" з літа 2023 року Довбик зіграв 24 матчі в усіх турнірах, забив 15 голів і віддав 7 асистів. Після перемоги над "Севільєю" Довбик разом із Джудом Беллінгемом очолює список найкращих бомбардирів Ла Ліги (по 14 голів), проте Довбик ще й посів перше місце за системою "гол + пас".
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