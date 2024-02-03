"Жирона" заявила про травму Довбика

Про це повідомляє офіційний твіттер "Жирони".

Артем Довбик не потрапив у стартовий склад "Жирони" на матч Ла Ліги проти "Реал Сосьєдада", який відбудеться ввечері суботи, 3 лютого.

"Довбик і Хуан Карлос вибули на сьогоднішню гру через фізичні захворювання", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Mundo Deportivo, в українського форварда травма, а саме проблема з коліном.

"Це сталось на останньому тренуванні перед приїздом у день гри. Артем Довбик викликав тривогу в "Жироні" через травму коліна, яка віщувала найгірші прогнози", - пише видання.