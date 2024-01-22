Хет-трик Довбика та гол Циганкова вивели "Жирону" в лідери Ла Ліги
Українці Артем Довбик і Віктор Циганков здобули перемогу для "Жирони" в матчі 21-го туру Ла Ліги "Севільї" з рахунком 5:1, забивши загалом чотири м'ячі
Про це повідомляє Суспільне.
Рахунок у матчі відкрив на 10-й хвилині нападник "Севільї" Ісаак Ромеро, проте за три хвилини Довбик зрівняв рахунок, а ще за дві хвилини вивів команду вперед. На 19-й хвилині Довбик забив третій гол, оформивши таким чином хет-трік.
Четвертий гол за "Жирону" забив на початку другого тайму Віктор Циганков.
На 73-й хвилині з поля пішов й Довбик. Українського форварда замінив
П'ятий гол за "Жирону" забив на 89-й хвилині Крістіан Стуані, який замінив на полі Довбика.
Здобувши перемогу над "Севільєю", "Жирона" набрала 52 очки у Ла Лізі та очолила турнірну таблицю. На один бал від неї відстає "Реал".
Голи: Довбик - 13, 15, 19, Циганков - 56, Стуані - 89, Ромеро - 10.
Довбик став першим футболістом у чемпіонаті Іспанії з 10 квітня 1960 року, який забив хет-трик менше, ніж за 19 хвилин. Крім того, він став першим за майже 15 років українцем, який забив тричі у матчі європейської вищої ліги - після Андрія Вороніна, який 7 березня 2009 року оформив хет-трик за "Герту" в матчі Бундесліги проти "Енергі".
Також Довбик став четвертим у чемпіонаті Іспанії після Кіке Сетьєна (1984 рік), Кріштіану Роналду (2015) та Хоакіна Санчеса (2019), хто забив три голи у перші 20 хвилин матчу.
У рейтингу найрезультативніших українців у провідних чемпіонатах Європи Артем Довбик (14 голів) обійшов Андрія Ярмоленка (11 голів), вийшовши на п'яте місце у цьому заліку. Найрезультативнішими наразі є Андрій Шевченко (136 голів), Андрій Воронін (53 голи), Руслан Маліновський (26 голів), Олександр Заваров (17 голів).
За час гри за "Жирону" з літа 2023 року Довбик зіграв 24 матчі в усіх турнірах, забив 15 голів і віддав 7 асистів. Після перемоги над "Севільєю" Довбик разом із Джудом Беллінгемом очолює список найкращих бомбардирів Ла Ліги (по 14 голів), проте Довбик ще й посів перше місце за системою "гол+пас".
Циганков у поточному сезоні забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі в 19 поєдинках.
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