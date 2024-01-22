Хет-трик Довбика та гол Циганкова вивели "Жирону" в лідери Ла Ліги

Про це повідомляє Суспільне.

Рахунок у матчі відкрив на 10-й хвилині нападник "Севільї" Ісаак Ромеро, проте за три хвилини Довбик зрівняв рахунок, а ще за дві хвилини вивів команду вперед. На 19-й хвилині Довбик забив третій гол, оформивши таким чином хет-трік.

Четвертий гол за "Жирону" забив на початку другого тайму Віктор Циганков.

На 73-й хвилині з поля пішов й Довбик. Українського форварда замінив

П'ятий гол за "Жирону" забив на 89-й хвилині Крістіан Стуані, який замінив на полі Довбика.

Здобувши перемогу над "Севільєю", "Жирона" набрала 52 очки у Ла Лізі та очолила турнірну таблицю. На один бал від неї відстає "Реал".

Голи: Довбик - 13, 15, 19, Циганков - 56, Стуані - 89, Ромеро - 10.

Довбик став першим футболістом у чемпіонаті Іспанії з 10 квітня 1960 року, який забив хет-трик менше, ніж за 19 хвилин. Крім того, він став першим за майже 15 років українцем, який забив тричі у матчі європейської вищої ліги - після Андрія Вороніна, який 7 березня 2009 року оформив хет-трик за "Герту" в матчі Бундесліги проти "Енергі".

Також Довбик став четвертим у чемпіонаті Іспанії після Кіке Сетьєна (1984 рік), Кріштіану Роналду (2015) та Хоакіна Санчеса (2019), хто забив три голи у перші 20 хвилин матчу.

У рейтингу найрезультативніших українців у провідних чемпіонатах Європи Артем Довбик (14 голів) обійшов Андрія Ярмоленка (11 голів), вийшовши на п'яте місце у цьому заліку. Найрезультативнішими наразі є Андрій Шевченко (136 голів), Андрій Воронін (53 голи), Руслан Маліновський (26 голів), Олександр Заваров (17 голів).

За час гри за "Жирону" з літа 2023 року Довбик зіграв 24 матчі в усіх турнірах, забив 15 голів і віддав 7 асистів. Після перемоги над "Севільєю" Довбик разом із Джудом Беллінгемом очолює список найкращих бомбардирів Ла Ліги (по 14 голів), проте Довбик ще й посів перше місце за системою "гол+пас".

Циганков у поточному сезоні забив 4 голи та зробив 3 результативні передачі в 19 поєдинках.