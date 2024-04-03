Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Лутон" та захопити лідерство в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко після пов'язаної з травмою тривалої перерви вийшов у стартовому складі "Арсеналу" та відіграв проти "Лутона" 74 хвилини.

"Арсенал" двічі забив ще у першому таймі. На 24-й хвилині лондонців вперед вивів Мартін Едегор. Перевага "гармашів" перед перервою збільшилася завдяки автоголу Даїкі Хасіоки.

"Арсенал" переміг "Лутон" з рахунком 2:0, набрав 68 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Команда Мікеля Артети випереджає на 1 пункт "Ліверпуль" та "на 4 бали "Манчестер Сіті", які мають по грі в запасі.

27-річний Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Арсенал" 30 матчів у різних турнірах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Чемпіонат Англії

31-й тур

3 квітня

"Арсенал" - "Лутон" 2:0

Голи: Едегор, 24, Хасіока, 44