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Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Лутон" та захопити лідерство в АПЛ

3 квітня, 2024 середа
23:25
Футбол Олександр Зінченко (в центрі)

У середу, 3 квітня, український футболіст Олександр Зінченко зіграв за "Арсенал" у переможному матчі чемпіонату Англії проти "Лутона"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Зінченко після пов'язаної з травмою тривалої перерви вийшов у стартовому складі "Арсеналу" та відіграв проти "Лутона" 74 хвилини. 

"Арсенал" двічі забив ще у першому таймі. На 24-й хвилині лондонців вперед вивів Мартін Едегор. Перевага "гармашів" перед перервою збільшилася завдяки автоголу Даїкі Хасіоки. 

"Арсенал" переміг "Лутон" з рахунком 2:0, набрав 68 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Команда Мікеля Артети випереджає на 1 пункт "Ліверпуль" та "на 4 бали "Манчестер Сіті", які мають по грі в запасі. 

27-річний Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Арсенал" 30 матчів у різних турнірах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. 

Чемпіонат Англії

31-й тур 

3 квітня 

"Арсенал" - "Лутон" 2:0

Голи: Едегор, 24, Хасіока, 44

 


 
Теги:
Спорт
Ліверпуль
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
Результати футбольних матчів
Прем'єр-ліга Англії
ФК Арсенал Лондон
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