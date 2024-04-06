Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромити "Брайтон" і вийти на перше місце АПЛ
У 32-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" впевнено обіграв "Брайтон"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Брайтон" - "Арсенал" закінчився впевненою перемогою гостей - 0:3. Голи у ворота команди Роберто Де Дзербі забили Букайо Сака, Кай Гаверц і Леандро Троссард.
Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсеналу" і відіграв 72 хвилини, він покинув поле за рахунку 0:2. Українця нагородили оцінкою 6,8.
У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" піднявся на першу позицію з 71 балом. Слідом йдуть "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті", які мають по 70 очок. Проте у команди Юргена Клоппа є матч в запасі.
АПЛ
32-й тур
6 квітня
"Брайтон" - "Арсенал" 0:3
Голи: Сака, 33 (пен.), Гаверц, 62, Троссард, 86
Фото: Getty Images
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