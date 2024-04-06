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Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромити "Брайтон" і вийти на перше місце АПЛ

6 квітня, 2024 субота
21:38
Футбол Олександр Зінченко, АПЛ, "Брайтон" - "Арсенал"

У 32-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" впевнено обіграв "Брайтон"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Брайтон" - "Арсенал" закінчився впевненою перемогою гостей - 0:3. Голи у ворота команди Роберто Де Дзербі забили Букайо Сака, Кай Гаверц і Леандро Троссард.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсеналу" і відіграв 72 хвилини, він покинув поле за рахунку 0:2. Українця нагородили оцінкою 6,8.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" піднявся на першу позицію з 71 балом. Слідом йдуть "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті", які мають по 70 очок. Проте у команди Юргена Клоппа є матч в запасі.

АПЛ

32-й тур

6 квітня

"Брайтон" - "Арсенал" 0:3

Голи: Сака, 33 (пен.), Гаверц, 62, Троссард, 86

Олександр Зінченко, АПЛ, "Арсенал"

Фото: Getty Images

Теги:
Спорт
Олександр Зінченко
Результати футбольних матчів
Прем'єр-ліга Англії
ФК Арсенал Лондон
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