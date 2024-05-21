Зірковий футболіст "Реалу" Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри

Про це Кроос написав у instagram.

За словами хавбека, після закінчення нинішнього сезону він вирішив залишити "Реал" та завершити кар'єру.

"Моя кар'єра футболіста завершиться цього літа після чемпіонату Європи. Як я завжди казав, "Реал" є і буде моїм останнім клубом. Я щасливий і пишаюся, що знайшов правильний час для свого рішення. Моїми амбіціями завжди було завершити кар'єру на піку", - написав Кроос.

Хто такий Тоні Кроос

34-річний Кроос провів за збірну Німеччини 106 матчів і забив 17 голів. У 2014 році хавбек став з нею чемпіоном світу. Влітку 2021 року після чемпіонату Європи оголосив, що залишає національну команду, проте вирішив повернутися до неї у 2024 році.

На клубному рівні, окрім "Реалу", виступав за "Баєр" та "Баварію", з якою став триразовим чемпіоном Німеччини, виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний ЧС. З "Реалом" Кроос по чотири рази виграв ЛЧ та Суперкубок УЄФА та здобув п'ять перемог у клубному чемпіонаті світу. Також в його активі три титули чемпіона Іспанії.

Очікується, що Кроос зіграє останній матч за "Реал" 1 червня у Лондоні у фіналі ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

Німеччина на Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу відбуватиметься у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Господарі турніру зіграють на груповому етапі в групі A з Угорщиною, Шотландією та Швейцарією.