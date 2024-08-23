Зірковий гравець покинув "Барселону" та повернувся у "Манчестер Сіті"

Про це повідомила пресслужба "Манчестер Сіті".

Ілкай Гюндоган і "Ман Сіті" підписали контракт до кінця сезону з можливістю продовжити угоду на ще 1 рік. Фінансові умови не розголошують.

Цікаво, що лише рік тому німецький півзахисник покинув Манчестер і перейшов у "Барселону", де у минулому сезоні був ключовим футболістом. Вже цього літа "Барса" безплатно відпустила Гюндогана, щоб розвантажити зарплатні витрати.

Загалом на рахунку Гюндогана 51 матч за "Барселону", 5 забитих м'ячів та 14 результативних передач.