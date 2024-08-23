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Головна Футбол Зірковий гравець покинув "Барселону" та повернувся у "Манчестер Сіті"

Зірковий гравець покинув "Барселону" та повернувся у "Манчестер Сіті"

Влад Дідусь
23 серпня, 2024 п'ятниця
17:16
Футбол Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів

Англійський "Манчестер Сіті" оголосив про трансфер німецького півзахисника іспанської "Барселони" Ілкая Гюндогана

Зміст

Про це повідомила пресслужба "Манчестер Сіті".

Ілкай Гюндоган і "Ман Сіті" підписали контракт до кінця сезону з можливістю продовжити угоду на ще 1 рік. Фінансові умови не розголошують.

Цікаво, що лише рік тому німецький півзахисник покинув Манчестер і перейшов у "Барселону", де у минулому сезоні був ключовим футболістом. Вже цього літа "Барса" безплатно відпустила Гюндогана, щоб розвантажити зарплатні витрати.

Загалом на рахунку Гюндогана 51 матч за "Барселону", 5 забитих м'ячів та 14 результативних передач.

  • До цього Ілкай Гюндоган виступав за "Ман Сіті" з 2016 по 2023 рік. Виграв Лігу чемпіонів та 5 титулів АПЛ.
Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Барселона
єврокубки
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