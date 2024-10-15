Зірку "Реала" Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє La Monde.

За інформацією джерел, невідома жінка поскаржилася на зґвалтування, що сталося у Стокгольмі, де минулого тижня Кіліан Мбаппе разом зі своєю компанією буцімто відпочив французький футболіст.

Як йдеться у матеріалах справи, Кіліан Мбаппе поселився у готелі Bank 10 жовтня. Там гравець відвідав нічний клуб, а потім повернувся до готелю. Вже наступного дня до поліції надійшла заява про зґвалтування.

Сам футболіст вже відреагував на цю інформацію.

"Фейкові новини! Це стає таким передбачуваним, напередодні слухання, ніби випадково", – написав Мбаппе у соцмережі X.