Зірку "Реала" Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Поліція розпочала розслідування
Поліція шведського Стокгольма розпочала розслідування щодо нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе
Про це повідомляє La Monde.
За інформацією джерел, невідома жінка поскаржилася на зґвалтування, що сталося у Стокгольмі, де минулого тижня Кіліан Мбаппе разом зі своєю компанією буцімто відпочив французький футболіст.
Як йдеться у матеріалах справи, Кіліан Мбаппе поселився у готелі Bank 10 жовтня. Там гравець відвідав нічний клуб, а потім повернувся до готелю. Вже наступного дня до поліції надійшла заява про зґвалтування.
Сам футболіст вже відреагував на цю інформацію.
"Фейкові новини! Це стає таким передбачуваним, напередодні слухання, ніби випадково", – написав Мбаппе у соцмережі X.
- Завтра, 15 жовтня, має відбутися судове засідання щодо 55 мільйонів євро, які Кіліану Мбаппе заборгував французький ПСЖ.
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