Футболіст "Динамо" Вербіч закупив для української армії бронежилети

Про це Вербіч повідомив у своєму Instagram.



Беньямін Вербіч продовжує допомагати українській армії. Раніше словенець придбав для ЗСУ дрон з тепловізором та медикаменти, а цього разу надіслав в Україну бронежилети.



Через військові дії РФ Вербіч тимчасово покинув Україну. Словенський футболіст на правах оренди перейшов у варшавську "Легію".





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