Футболіст "Динамо" забив гол Бразилії у відборі на ЧС-2022, це його дебютний м'яч за збірну

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 11-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Венесуели вдома приймала Бразилію. Господарі програли з рахунком 1:3.



Єдиний м'яч за Венесуелу забив Ерік Рамірес, який грає за "Динамо". Він відкрив рахунок в грі на 11-й хвилині, але господарі не зуміли стримати перевагу на полі.



Для Раміреса цей м'яч став дебютним у футболці національної команди Венесуели. Для цього йому знадобилось 4 матчі.



Ерік Рамірес перейшов у "Динамо" минулого літа. Встиг зіграти 2 матчі, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.

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