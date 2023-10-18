Футболіст "Ніцци" поширив відео зі закликом влаштувати "чорний день" для євреїв. Клуб відреагував

Про це повідомляє офіційний сайт "Ніцци".

Декілька днів тому Юсеф Атталь поширив відео, в якому мусульманський проповідник закликав влаштувати "чорний день для євреїв". Хоча потім і видалив публікацію та вибачився.

"Я усвідомлюю, що моя публікація шокувала багатьох людей. Це не входило в мої наміри, тому я прошу вибачення. Хотів би абсолютно чітко висловити свою позицію: я рішуче засуджую всі форми насильства в будь-якій точці світу і підтримую всіх жертв. Я ніколи не підтримаю заклики до ненависті. Мир - це ідеал, в який я твердо вірю", – написав алжирець.

Проте "Ніцца" вирішила відсторонити Юсефа Атталя від роботи.

"Клуб розуміє, що гравець визнав свою помилку, швидко скасувавши поширення публікації та надав свої письмові та публічні вибачення. Однак, враховуючи характер оприлюдненої публікації та її серйозність, клуб прийняв рішення негайно вжити попередні дисциплінарні санкції проти гравця перед тими, які можуть бути прийняті спортивними та судовими органами", - йдеться у заяві клубу.

Французи вирішили відсторонити Атталя до подальшого повідомлення.