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Головна Спорт Футболіст "Шахтаря" Тоіров підтримав Палестину

Футболіст "Шахтаря" Тоіров підтримав Палестину

13 жовтня, 2023 п'ятниця
18:26
Спорт Хусрав Тоіров

Півзахисник донецького "Шахтаря" Хусрав Тоіров заявив про підтримку Палестини

Хусрав Тоіров опублікував в інстаграмі сторіси на підтримку Палестини.

Таджикистанець зробив два репости з пропалестинських спільнот. До першого відео Хусрав Тоіров додав прапор Палестини та емодзі "серце".

"Я Аллах, нехай буде мир у всьому світі", - написав Тоіров під другим роликом.

 

  • За "Шахтар" грає ізраїльський центральний захисник Став Лемкін. В інтерв’ю клубному сайту оборонець подякував українцям за підтримку.
футбол
Шахтар
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
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