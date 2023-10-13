Футболіст "Шахтаря" Тоіров підтримав Палестину
Півзахисник донецького "Шахтаря" Хусрав Тоіров заявив про підтримку Палестини
Хусрав Тоіров опублікував в інстаграмі сторіси на підтримку Палестини.
Таджикистанець зробив два репости з пропалестинських спільнот. До першого відео Хусрав Тоіров додав прапор Палестини та емодзі "серце".
"Я Аллах, нехай буде мир у всьому світі", - написав Тоіров під другим роликом.
- За "Шахтар" грає ізраїльський центральний захисник Став Лемкін. В інтерв’ю клубному сайту оборонець подякував українцям за підтримку.
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