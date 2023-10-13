Футболіст "Шахтаря" Тоіров підтримав Палестину

Хусрав Тоіров опублікував в інстаграмі сторіси на підтримку Палестини.

Таджикистанець зробив два репости з пропалестинських спільнот. До першого відео Хусрав Тоіров додав прапор Палестини та емодзі "серце".

"Я Аллах, нехай буде мир у всьому світі", - написав Тоіров під другим роликом.