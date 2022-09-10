Футболіст "Реала" подав до суду на колишню дівчину
Захисник мадридського "Реала" Едер Мілітао подав до суду на свою колишню дівчину Кароліну Ліму
Про це повідомляє AS.
Мілітао запевнив, що страждає від постійних образ, наклепу у соцмережах та словесних нападів від підписників Ліми. За словами бразильця, після того, як вони розірвали стосунки, дівчина підбурює свою аудиторію проти футболіста.
Едер Мілітао та його юристи вимагають фінансову компенсацію у розмірі 90 тис. євро.
Кароліна Ліма у відповідь вказує, що футболіст "Реала" відмовився від батьківства - у них є дочка Сесилія.
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