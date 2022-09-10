Футболіст "Реала" подав до суду на колишню дівчину

Про це повідомляє AS.

Мілітао запевнив, що страждає від постійних образ, наклепу у соцмережах та словесних нападів від підписників Ліми. За словами бразильця, після того, як вони розірвали стосунки, дівчина підбурює свою аудиторію проти футболіста.

Едер Мілітао та його юристи вимагають фінансову компенсацію у розмірі 90 тис. євро.

Кароліна Ліма у відповідь вказує, що футболіст "Реала" відмовився від батьківства - у них є дочка Сесилія.

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