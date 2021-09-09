Футболіст "Шахтаря" травмувався у матчі за збірну України
Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов травмувався у товариському матчі збірної України проти Чехії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами головного тренера збірної України Олександра Петракова, заміна Сергія Кривцова на Едуарда Соболя у перерві гри з Чехією (1:1) була вимушеною.
"Заміна Кривцова була вимушеною — він поскаржився на пошкодження в перерві. Я знав, що Соболь може допомогти на цій позиції. Він погодився вийти. Узагалі я не боюся ризикувати", - сказав Петраков.
Характер пошкодження та терміни відновлення Кривцова стануть відомі пізніше.
15 вересня "Шахтар" стартує на груповому раунді Ліги чемпіонів виїзним матчем з молдовським "Шерифом".
-
Нагадаємо, 8 вересня у товариському матчі збірна України зіграла внічию проти Чехії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.67
Купівля 26.67Продаж 26.91
-
EUR
Купівля 31.44Продаж 31.82
- Актуальне
- Важливе