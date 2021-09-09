Футболіст "Шахтаря" травмувався у матчі за збірну України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами головного тренера збірної України Олександра Петракова, заміна Сергія Кривцова на Едуарда Соболя у перерві гри з Чехією (1:1) була вимушеною.

"Заміна Кривцова була вимушеною — він поскаржився на пошкодження в перерві. Я знав, що Соболь може допомогти на цій позиції. Він погодився вийти. Узагалі я не боюся ризикувати", - сказав Петраков.

Характер пошкодження та терміни відновлення Кривцова стануть відомі пізніше.

15 вересня "Шахтар" стартує на груповому раунді Ліги чемпіонів виїзним матчем з молдовським "Шерифом".

Нагадаємо, 8 вересня у товариському матчі збірна України зіграла внічию проти Чехії.

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