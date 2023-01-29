Про це повідомляє офіційний сайт "Лестера".

Тете виступатиме за "Лестер" до кінця нинішнього сезону на правах оренди. Першу його половину бразилець на аналогічних умовах провів у "Ліоні". У футболіста чинний контракт із "Шахтарем", який діятиме до грудня 2023 року. Тете отримав можливість залишити донецький клуб після початку повномасштабної агресії РФ, коли ФІФА дозволила іноземцям залишати команди з України та укладати орендні угоди.

22-річний бразилець у цьому сезоні зіграв за "Ліон" 19 матчів, забив 6 голів та віддав 5 результативних передач. "Ліон" йде у чемпіонаті Франції 10-м.

"Лестер" займає в англійській прем'єр-лізі 14-ту позицію.

Тете виступав за "Шахтар" з 2019 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 25 млн євро.

15 січня Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.

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