Футболіст, який належить "Шахтарю", перейшов до клубу АПЛ
Бразильський футболіст Тете, права на якого належать "Шахтарю", перейшов з французького "Ліона" до англійського "Лестера"
Про це повідомляє офіційний сайт "Лестера".
Тете виступатиме за "Лестер" до кінця нинішнього сезону на правах оренди. Першу його половину бразилець на аналогічних умовах провів у "Ліоні". У футболіста чинний контракт із "Шахтарем", який діятиме до грудня 2023 року. Тете отримав можливість залишити донецький клуб після початку повномасштабної агресії РФ, коли ФІФА дозволила іноземцям залишати команди з України та укладати орендні угоди.
22-річний бразилець у цьому сезоні зіграв за "Ліон" 19 матчів, забив 6 голів та віддав 5 результативних передач. "Ліон" йде у чемпіонаті Франції 10-м.
"Лестер" займає в англійській прем'єр-лізі 14-ту позицію.
Тете виступав за "Шахтар" з 2019 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 25 млн євро.
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