Про це Жадсон повідомив у Instagram.

"Я хочу подякувати Богу за все, що він дав мені за ці 20 років. Президенти, директори, персонал, друзі, які були важливими на цьому шляху, без вас я б не зробив таку успішну кар’єру", - написав 38-річний Жадсон.

Бразилець виступав за "Шахтар" із 2005 по 2012 роки. У 2009 році він забив у фіналі Кубка УЄФА переможний гол у ворота німецького "Вердера" та допоміг українському клубу перемогти з рахунком 2:1. Жадсон із "Шахтарем" став шестиразовим чемпіоном України, та по три рази здобув національний кубок та Суперкубок.

Також він виступав за бразильські "Корінтіанс" та "Сан-Паулу". За збірну Бразилії провів 8 матчів та забив 1 гол.

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