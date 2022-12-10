Слова Веггорста процитував журналіст Сахіл Бакші у twitter.

"Я хотів потиснути йому руку після гри, адже поважаю Мессі як футболіста. Однак він відштовхнув її. Ліонель не хотів зі мною розмовляти. Я дуже розчарований. Моя іспанська не надто хороша, але це не були хороші слова", - сказав Веггорст.

Після гри, яка завершилася перемогою Аргентини над Нідерландами у серії післяматчевих пенальті, під час інтерв’ю Мессі вигукнув до Веггорста, який проходив поруч: "Що ти дивишся, дурню? Давай йди звідси, дурню".

Пізніше він пояснив свою поведінку тим, що під час матчу нідерландець нібито постійно його провокував.

"19-й номер вийшов і провокував нас, штовхався, казав різні речі. Їхній тренер теж не виявляв поваги", - розповів Мессі.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

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