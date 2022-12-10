Футболіст збірної Нідерландів назвав причину конфлікту з Мессі після матчу ЧС-2022
Форвард збірної Нідерландів Ваут Веггорст заявив, що причиною його конфлікту з Ліонелем Мессі після матчу чемпіонату світу стало те, що аргентинець агресивно відмовився тиснути йому руку
Слова Веггорста процитував журналіст Сахіл Бакші у twitter.
"Я хотів потиснути йому руку після гри, адже поважаю Мессі як футболіста. Однак він відштовхнув її. Ліонель не хотів зі мною розмовляти. Я дуже розчарований. Моя іспанська не надто хороша, але це не були хороші слова", - сказав Веггорст.
Після гри, яка завершилася перемогою Аргентини над Нідерландами у серії післяматчевих пенальті, під час інтерв’ю Мессі вигукнув до Веггорста, який проходив поруч: "Що ти дивишся, дурню? Давай йди звідси, дурню".
Пізніше він пояснив свою поведінку тим, що під час матчу нідерландець нібито постійно його провокував.
"19-й номер вийшов і провокував нас, штовхався, казав різні речі. Їхній тренер теж не виявляв поваги", - розповів Мессі.
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе