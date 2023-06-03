Футболіст збірної України повернувся до "Динамо"
Форвард збірної України Артем Бесєдін повертається до "Динамо" з оренди у кіпрській "Омонії"
Про це повідомляє офіційний сайт "Омонії".
Кіпрський клуб після завершення сезону подякував Бесєдіну за співпрацю, яка тривала пів року. Таким чином, нападник повертається до київського "Динамо", яке орундували його клубу з Кіпру.
У нинішньому сезоні українець зіграв за "Омонію" 15 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Разом зі своєю командою він став володарем Кубка Кіпру. В чемпіонаті країни "Омонія" займає шосте місце.
На рахунку 27-річного Артема Бесєдіна 19 матчів та 2 голи за збірну України, у складі якої він виступав на Євро-2020, де наша національна команда дійшла до чвертьфіналу.
- 28 травня "Динамо" втратило шанси на бронзові нагороди та вдруге в історії залишилося без медалей чемпіонату України.
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