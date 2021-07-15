Футболіст збірної України повернувся до УПЛ після 6 років у іноземних клубах
Колишній захисник збірної України Євген Селін підписав контракт з чернігівською "Десною"
Про це повідомляє офіційний сайт "Десни".
33-річний Євген Селін підписав з чернігівським клубом контракт на 1 рік.
Лівий оборонець повернувся до України після шести років виступів у іноземних клубах. З 2015 року він грав за грецькі "Платаніас", "Астерас", угорський МТК та кіпрський "Анортосіс".
В Україні виступав за алчевську "Сталь", "Металіст", "Ворсклу" та "Динамо".
В активі Селіна 15 матчів та 1 гол за збірну України. В національній команді він був основним лівим оборонцем на Євро-2012.
- 13 липня стало відомо, що колишній захисник збірної України Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру в польському клубі "Термаліка".
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