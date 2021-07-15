Футболіст збірної України повернувся до УПЛ після 6 років у іноземних клубах

Про це повідомляє офіційний сайт "Десни".

33-річний Євген Селін підписав з чернігівським клубом контракт на 1 рік.

Лівий оборонець повернувся до України після шести років виступів у іноземних клубах. З 2015 року він грав за грецькі "Платаніас", "Астерас", угорський МТК та кіпрський "Анортосіс".

В Україні виступав за алчевську "Сталь", "Металіст", "Ворсклу" та "Динамо".

В активі Селіна 15 матчів та 1 гол за збірну України. В національній команді він був основним лівим оборонцем на Євро-2012.