Футболіст збірної України відреагував на чутки про те, що залишає "Аталанту"
Український півзахисник Віктор Коваленко заявив, що залишається в італійській "Аталанті"
Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.
За його словами, попри чутки про перехід до іншого клубу, він розпочне підготовку до нового сезону з "Аталантою".
"Я вибрав свій шлях - міг продовжити контракт з "Шахтарем", але хотів спробувати себе в Європі. Для мене це хороший крок в майбутнє. Коли граєш в Європі усі намагаються грати у відкритий футбол. Мої найкращі якості проявляються саме у відкритому футболі, а коли закриваються мені важко. Моє майбутнє? Багато різної інформації пишуть в інтернеті, що я кудись йду або ще щось, але я залишаюся і їду на збори з "Аталантою", - сказав Коваленко.
25-річний півзахисник перейшов до "Аталанти" взимку з "Шахтаря", але зіграв за команду із Бергамо лише один матч. Коваленка навесні турбувала травма, яка, у підсумку, завадила йому поїхати у складі збірної України на Євро-2020.
За "Аталанту" також виступає інший український футболіст - Руслан Малиновський.
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17 червня з'явилася інформація, що "Аталанта" вирішила продати Коваленка.
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