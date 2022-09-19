Футболіст збірної України вилаявся через прапор РФ у Берліні
Захисник "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля вилаявся через прапор Росії у столиці Німеччини
Конопля оприлюднив фото з Берліна в Instagram.
"Йду по Берліну і бачу ось таку х**ню. Це що таке?", - підписав футболіст фото посольства РФ у Німеччині.
Збірна України проводить підготовку до вирішальних матчів Ліги націй у Варшаві.
Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також збірна України 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
- 17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.
- Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати Петракова за висловлювання про війну.
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