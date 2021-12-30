Футболісти збірної привітали українців з Новим роком. Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У відеозверненні взяли участь головні зірки збірної України Андрій П'ятов, Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.



"Ми вітаємо всіх уболівальників, тих, хто приходить на стадіон, тих, хто дивиться матчі по ТБ, тих, хто стежить за подіями за допомогою ЗМІ, і тих, хто зараз дивиться це відео. Всі ми і є футбол, зі святом всіх нас. З новим, ювілейним роком", - сказав Андрій Ярмоленко.



Футболісти збірної України також згадали, що наступний рік стане ювілейним для українського футболу. Мине рівно 30 років з того часу, як у 1992 році національна команда в Ужгороді зіграла свій перший матч в історії незалежної країни.



Тоді Україна програла Угорщині 1:3.



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