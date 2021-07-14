Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою

Світлину Миколенко оприлюднив у сторіс в Instagram.

На знімку він та Яремчук сфотографувалися з Бастою, який гастролював у окупованому Криму. Футболісти зустріли російського репера у Туреччині, де гравці разом проводять відпустку після виступу за збірну України на Євро-2020.

Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти. 9 вересня 2017 року йому заборонили в'їзд до Україні терміном на три роки.





У вересні 2020 року міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що заборону Вакуленку на в'їзд скасовано за поданням СБУ.

СБУ пояснила скасування заборони російському реперу Басті на в'їзд в Україну відсутністю відомостей про нові порушення українського законодавства впродовж трьох років дії санкції.

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