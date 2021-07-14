Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою
Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук зробили спільне фото з російським репером Бастою під час відпочинку в Туреччині
Світлину Миколенко оприлюднив у сторіс в Instagram.
На знімку він та Яремчук сфотографувалися з Бастою, який гастролював у окупованому Криму. Футболісти зустріли російського репера у Туреччині, де гравці разом проводять відпустку після виступу за збірну України на Євро-2020.
Баста (Василь Вакуленко) в 2015 році порушив порядок перетину державного кордону України під час поїздок до окупованого Криму, де він давав концерти. 9 вересня 2017 року йому заборонили в'їзд до Україні терміном на три роки.
- У вересні 2020 року міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що заборону Вакуленку на в'їзд скасовано за поданням СБУ.
- СБУ пояснила скасування заборони російському реперу Басті на в'їзд в Україну відсутністю відомостей про нові порушення українського законодавства впродовж трьох років дії санкції.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 31.98Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе