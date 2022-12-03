Ф'юрі - Чісора: боксери провели дуель поглядів і зважування

Відео опублікували у твіттері Boxing on BT Sport.

Володар титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Дереком Чісорою вже сьогодні, 3 грудня. Поєдинок пройде на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.

На процедурі зважування Ф'юрі показав результат 121,9 кг. Вага Чісори - 118,2 кг.

Боксери також провели фінальну битву поглядів.

В Україні бій Ф'юрі і Чісори транслюватиме Megogo. Початок не раніше 23:00.

26 листопада стало відомо, що Олександр Усик 3 грудня відвідає у Лондоні бій між британцями Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився платити штраф IBF та не зможе стати абсолютним чемпіоном світу навіть у разі перемоги над українцем Олександром Усиком.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb