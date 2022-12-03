Ф'юрі - Чісора: боксери провели дуель поглядів і зважування
Напередодні бою британці Тайсон Ф'юрі і Дерек Чісора провели фінальну дуель поглядів
Відео опублікували у твіттері Boxing on BT Sport.
Володар титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Дереком Чісорою вже сьогодні, 3 грудня. Поєдинок пройде на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.
На процедурі зважування Ф'юрі показав результат 121,9 кг. Вага Чісори - 118,2 кг.
Боксери також провели фінальну битву поглядів.
В Україні бій Ф'юрі і Чісори транслюватиме Megogo. Початок не раніше 23:00.
- 26 листопада стало відомо, що Олександр Усик 3 грудня відвідає у Лондоні бій між британцями Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.
- Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився платити штраф IBF та не зможе стати абсолютним чемпіоном світу навіть у разі перемоги над українцем Олександром Усиком.
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