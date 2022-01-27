Ф'юрі дали два дні, щоб домовитися про бій за звання чемпіона світу

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами президента WBC (Всесвітньої боксерської ради) Маурісіо Сулеймана, британцям дали два додаткові дні, аби вони домовилися про організацію поєдинку, інакше за право його провести буде проведено торги.

"Ми знову отримали запити від команд Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта про продовження періоду переговорів. WBC пішла боксерам назустріч, але якщо угода не буде досягнута, найближчої п'ятниці, 28 січня, будуть проведені торги", - сказав Сулейман.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC. Ділліан Вайт є обов'язковим претендентом на його пояс та "тимчасовим" чемпіоном світу за версією WBC.

Нагадаємо, 11 січня Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт отримали тиждень, аби домовитися про поєдинок за звання чемпіона світу WBC.

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