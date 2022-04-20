Ф'юрі дав категоричний прогноз на реванш Усик - Джошуа

Про це повідомляє DAZN.

За словами Ф'юрі, друга поразка від Усика означатиме для Джошуа завершення кар'єри.

"Усик поб’є Джошуа в реванші, і якщо Ентоні не вистачить духу це все витримати, то йому кінець. Його кар’єру буде закінчено. Три поразки. Добраніч. Тебе побив "середньоваговик". Посунься", - сказав Ф'юрі.

Він додав, що Джошуа припустився помилки, коли не дозволив йому зустрітися з Усиком в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

"У Джошуа була можливість позбавитися чергової ганьби в бою з Усиком. Він повинен був дати мені можливість розв'язати всі проблеми замість нього. При цьому він ще й заробив би, але Ентоні відмовився, тому що жадібність взяла гору", – пояснив Ф’юрі.

Тайсон Ф'юрі 23 квітня у Лондоні захищатиме звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі у поєдинку проти іншого британця - Ділліана Вайта.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.

20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з британцем Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.

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