Ф'юрі дав категоричний прогноз на реванш Усик - Джошуа
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що його співвітчизник Ентоні Джошуа програє українцю Олександру Усику вдруге
Про це повідомляє DAZN.
За словами Ф'юрі, друга поразка від Усика означатиме для Джошуа завершення кар'єри.
"Усик поб’є Джошуа в реванші, і якщо Ентоні не вистачить духу це все витримати, то йому кінець. Його кар’єру буде закінчено. Три поразки. Добраніч. Тебе побив "середньоваговик". Посунься", - сказав Ф'юрі.
Він додав, що Джошуа припустився помилки, коли не дозволив йому зустрітися з Усиком в бою за звання абсолютного чемпіона світу.
"У Джошуа була можливість позбавитися чергової ганьби в бою з Усиком. Він повинен був дати мені можливість розв'язати всі проблеми замість нього. При цьому він ще й заробив би, але Ентоні відмовився, тому що жадібність взяла гору", – пояснив Ф’юрі.
Тайсон Ф'юрі 23 квітня у Лондоні захищатиме звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі у поєдинку проти іншого британця - Ділліана Вайта.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.
- 20 квітня Тайсон Ф’юрі заявив, що бій з британцем Ділліаном Вайтом стане останнім у його кар'єрі.
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