Ф'юрі перед боєм з Вайлдером зневажливо висловився про Усика

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у twitter.

Тайсон Ф'юрі на пресконференції перед поєдинком проти американця Деонтея Вайлдера назвав себе єдиним непереможним володарем титулу в надважкій вазі, але потім згадав, що жодної поразки немає й Олександр Усик.

"Я вчора сказав, що я єдиний непереможений чемпіон в суперважкій вазі. Але я забув Олександра Усика, п'ятихвилинного чемпіона. Я прошу вибачення за це", - сказав Ф'юрі, в активі якого 30 перемог та 1 нічия. Усик виграв усі свої 19 поєдинків.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).





5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Деонтей Вайлдер візьме реванш у Тайсона Ф'юрі за поразку у 2020 році.

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