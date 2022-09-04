Ф'юрі підхопився з трибун та нокаутував реслера під час шоу в Британії
Під час реслерського шоу у Кардіффі британський боксер Тайсон Ф'юрі нокаутував Остіна Теорі
Відео оприлюднено на BT Sport WWE у Instagram.
Тайсон Ф'юрі відвідав шоу Clash at the Castle у якості глядача. Після головного поєдинку вечора, в якому Роман Рейнс здолав Дрю Макінтайра, боксер не дозволив вийти на ринг іншому зірковому рестлеру Остіну Теорі, який мав право негайно побитися з переможцем. Ф'юрі підхопився зі свого місця на трибунах та звалив бійця на підлогу ударом в обличчя. Після цього британець піднявся на ринг та потиснув руку Рейнсу.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC. Він раніше кілька разів сам бився у реслерських шоу.
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