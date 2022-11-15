Ф'юрі погодився битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу
Британський боксер Тайсон Ф'юрі погодився зустрітися з українцем Олександром Усиком у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Тайсона Ф'юрі, він згоден провести бій з Олександром Усиком, але спочатку йому необхідно 3 грудня в Лондоні здобути перемогу над Дереком Чісорою з Британії.
"Якщо бій з Усиком можна влаштувати, а його команда справді хоче цього - проведемо його наступним, якщо я переможу Чісору і все буде добре. Але я нічого не загадую наперед, бо не можна рахувати курчат, поки вони не вилупляться", - сказав Ф'юрі.
Він додав, що бій проти українця, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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