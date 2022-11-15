Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Тайсона Ф'юрі, він згоден провести бій з Олександром Усиком, але спочатку йому необхідно 3 грудня в Лондоні здобути перемогу над Дереком Чісорою з Британії.

"Якщо бій з Усиком можна влаштувати, а його команда справді хоче цього - проведемо його наступним, якщо я переможу Чісору і все буде добре. Але я нічого не загадую наперед, бо не можна рахувати курчат, поки вони не вилупляться", - сказав Ф'юрі.

Він додав, що бій проти українця, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

25 жовтня стало відомо, що бій між Усиком та Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул, яким володіє Олександр Усик.

Промоутер українця Олександр Красюк назвав суперечливим рішення IBF про обов'язковий захист титулу.

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