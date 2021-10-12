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Ф'юрі "пограбував" Усика в рейтингу найкращих важковаговиків світу

12 жовтня, 2021 вiвторок
09:45
Спорт Тайсон Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відібрав в українця Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec

Про це повідомляє BoxRec

Тайсон Ф'юрі, завдяки перемозі над американцем Деонтеєм Вайлдером у бою за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), вийшов на перше місце серед важковаговиків. Британець відібрав лідерство в Олександра Усика та відсунув його на другу позицію. Ще один боєць з Великої Британії Ентоні Джошуа, якого переміг українець, йде третім. Деонтей Вайлдер - четвертий. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC.

Рейтинг BoxRec у надважкій вазі:

1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) 

2. Олександр Усик (Україна) 

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Деонтей Вайлдер (США) 

5. Ділліан Вайт (Велика Британія)  

6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

7. Майкл Хантер (США)

8. Енді Руїс (США) 

9. Дерек Чісора (Велика Британія) 

10. Кубрат Пулєв (Болгарія)

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
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