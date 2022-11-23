Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами Ф'юрі, якщо йому не вдасться домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Усиком, то він зустрінеться в Лондоні з Джойсом з Великої Британії.

"Якщо Усик не захоче битися в лютому, то організуймо бій з Джойсом на "Вемблі". Так що Джо зберися, якщо маленький середньоваговик не захоче битися, ти в справі. Я буду битися тричі наступного року і ти можеш стати першим моїм суперником", - сказав Ф'юрі, який є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

3 грудня у Лондоні він зустрінеться з іншим британцем - Дереком Чісорою.

Олександр Усик володіє поясами IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Українець заявив про намір провести наступний бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі. Очікується, що зустріч може відбутися в Саудівській Аравії наприкінці лютого або на початку березня 2023 року.

На заваді поєдинку може стати IBF, яка зобов'язала Олександра Усик провести обов'язковий захист титулу проти хорвата Філіпа Хрговіча.

25 жовтня стало відомо, що бій між Усиком та Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул, яким володіє Олександр Усик.

Промоутер українця Олександр Красюк назвав суперечливим рішення IBF про обов'язковий захист титулу.

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