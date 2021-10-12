Ф'юрі спрогнозував, що буде з Вайлдером після побиття у Лас-Вегасі
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що після другої поразки від нього американець Деонтей Вайлдер не повернеться на ринг
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Ф'юрі, Вайлдер знову шукатиме виправдання поразці, як це було після другого поєдинку у лютому 2020 року, коли американець звинуватив британця у шахрайстві з рукавичками.
"Я впевнений, що у Деонтея буде багато виправдань. Він завжди так робить, тому що він невдаха. На ньому були рукавички Everlast MX, а у мене - Paffen Sports. Рукавички були однаковими. Його тренери знову заходили в роздягальні, вони все перевірили. У них не було жодних питань. Деонтея побили чесно. Буду здивований, якщо він коли-небудь знову вийде на ринг", - сказав Ф'юрі.
- Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.
- 12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.
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