Ф'юрі спрогнозував, що буде з Вайлдером після побиття у Лас-Вегасі

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Ф'юрі, Вайлдер знову шукатиме виправдання поразці, як це було після другого поєдинку у лютому 2020 року, коли американець звинуватив британця у шахрайстві з рукавичками.

"Я впевнений, що у Деонтея буде багато виправдань. Він завжди так робить, тому що він невдаха. На ньому були рукавички Everlast MX, а у мене - Paffen Sports. Рукавички були однаковими. Його тренери знову заходили в роздягальні, вони все перевірили. У них не було жодних питань. Деонтея побили чесно. Буду здивований, якщо він коли-небудь знову вийде на ринг", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, 10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

12 жовтня тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що американець не має наміру завершувати кар'єру після поразки від Тайсона Ф'юрі.

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